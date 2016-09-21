犀牛拚冠 球團祭900萬獎金

義大犀牛近10戰拿下8勝，暫居下半季第一，球團也祭出高額獎金，力拚總冠軍。 （本報資料照）

目前暫居下半季第一的義大犀牛，期望球隊繼續保持，球團祭出豐厚獎金，下半季冠軍獎金300萬，年度總冠軍600萬，期望能夠奪下隊史首座總冠軍。

義大目前還有14場例行賽，除原有勝場獎金外，針對例行賽額外追加勝利獎金；若奪得8場勝利，全隊可再獲得150萬元，9場以上可獲得200萬元。

另外若奪得下半季冠軍，全隊可再得激勵獎金300萬元，最終奪得年度總冠軍則可獲600萬元，期盼藉此激勵球員士氣，朝總冠軍之路邁進。

義联集團創辦人林義守表示，對近期的球隊戰績，相當滿意且讚譽有加，為激勵球員力拚總冠軍，主動提出加碼勝場獎金以茲鼓勵，勉勵球員追逐更多勝利，提升球隊及球員個人價值。

(中時電子報)