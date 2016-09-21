10人獲教育奉獻獎，928頒獎

邱翠鵝老師。（教育部提供）

鄭蘇蕙娥老師。（教育部提供）

葉國勝老師。（教育部提供）

教育部今天公布第11屆教育奉獻獎得獎名單，計10名退休校長及教師獲此殊榮，教育部將在928教師節當天在陽明山中山樓舉行頒獎典禮，每人可獲頒獎座1座、教育奉獻章1枚及獎勵金5萬元。

教育部表示，教育奉獻獎的選拔分為初審及複審兩階段，經各直轄市、縣（市）政府受理推薦並完成初審後，依限額推薦參與初審，複審至教育部辦理複審。今年各界推薦參與初審有41人，經過複審後，最後有10脫穎而出。

得獎者之一、退休於新北市新店區北新國民小學的邱翠鵝老師，是好友及學生們口中暱稱的「鵝媽媽」，退休後持續推廣客語及閱讀，還與一群夥伴共同成立志工劇團，獨立製作服裝及道具，編演一齣又一齣的戲劇，只為了將閱讀種子散播，到更多的孩子心中。

邱翠鵝專長於客語教學及閱讀推廣，除了積極投入客語推廣及教案設計之外，也從民國87年起義務擔任「財團法人寶島客家廣播電台」之「童心園」節目主持人，近20年在這塊園地奉獻時間心力，發揚客家文化。

另位得獎者鄭蘇蕙娥老師在台南地區各國小服務長達46年之久，民國89年於台南市中西區忠義國民小學退休後，仍主動到學校或各界擔任志工教學，歡喜奉獻的她，每周最期待的事情依然是學校志工服務的日子到來。

鄭蘇蕙娥退休後即擔任忠義國小六藝圖書館志工，迄今15年多，風雨無阻，從未間斷，每周二到圖書館整理書籍，也陪學生聊聊心事，心滿意足地聽著孩子們喊她一聲「蘇奶奶」。

從彰化縣立二水國中退休的葉國勝老師，也獲得今年教育奉獻獎。他民國59年於文化大學經濟系畢業後，就一直在二水國中擔任教師近30年，89年退休後仍以校為家，每天早上不間斷到校指導管樂社，早自習時間都可以在學校看到葉老師的身影，其對孩子的愛及服務精神，深深感動全校師生。

葉國勝年輕時剛到二水國中報到就愛上風景如畫的校園，從此定居。服務期間一直擔任「放牛班」的導師，覺得這些孩子只要用心引導都可以有一番成就，秉持著「哪裡需要老師他就會在哪裡」的信念，如今已退休17年了，仍舊如此。

(中時)