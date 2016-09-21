慣竊不識貨 賤售60張絕版黑膠唱片

遭竊賊賤售的絕版唱片。（陳鴻偉翻攝）

劉嫌以1片200元拋售絕版黑膠唱片。（陳鴻偉翻攝）

6萬多元的茶磚，劉嫌以1萬元賣出。（陳鴻偉翻攝）

29歲劉姓竊賊，4月時假裝富二代要購買珍貴茶壺，藉此與永和區某茶行老闆結識，探知陳姓老闆5月時要到南部採購茶葉，確認老闆外出後，深夜潛入該家茶行，偷走50片普洱茶磚、6只紫砂壺，以及60張國語黑膠唱片。

劉嫌得手後急著變賣，50片普洱茶磚市值6萬多，他只用1萬賣掉，市值9萬多的6只紫砂壺因買家不收，竟然就丟在路邊，至於已絕版的唱片，則以1片200元賤價拋售，大安警方經多日追查，日前將劉循線逮捕，但贓物已變賣一空。

陳姓老闆到場指認時，獲知辛苦蒐集十幾年的唱片，已全遭賤價變賣，不斷搖頭嘆息，心痛不已，還表示劉嫌曾因缺錢，藉口幫父親討債，拿飲料瓶假裝汽油彈，到茶行勒索過，大罵劉嫌沒天良，警方偵訊後，依竊盜、恐嚇取財等罪將劉送辦。

(中時)