慣竊不識貨 賤售60張絕版黑膠唱片
29歲劉姓竊賊，4月時假裝富二代要購買珍貴茶壺，藉此與永和區某茶行老闆結識，探知陳姓老闆5月時要到南部採購茶葉，確認老闆外出後，深夜潛入該家茶行，偷走50片普洱茶磚、6只紫砂壺，以及60張國語黑膠唱片。
劉嫌得手後急著變賣，50片普洱茶磚市值6萬多，他只用1萬賣掉，市值9萬多的6只紫砂壺因買家不收，竟然就丟在路邊，至於已絕版的唱片，則以1片200元賤價拋售，大安警方經多日追查，日前將劉循線逮捕，但贓物已變賣一空。
陳姓老闆到場指認時，獲知辛苦蒐集十幾年的唱片，已全遭賤價變賣，不斷搖頭嘆息，心痛不已，還表示劉嫌曾因缺錢，藉口幫父親討債，拿飲料瓶假裝汽油彈，到茶行勒索過，大罵劉嫌沒天良，警方偵訊後，依竊盜、恐嚇取財等罪將劉送辦。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。