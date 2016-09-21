WRO世界大賽 葳格3生將代表台灣

葳格國際學校學生戴維呈（左起）、謝皓偉、蔡馥宇，參加奧林匹亞機器人大賽全國賽，奪下亞軍，還將代表台灣赴印度比賽。（林欣儀攝）

激發學子動手做與創造力，台中市葳格國際學校去年起將機器人教學列入課程中，且培育有成，學生戴維呈、謝皓偉與蔡馥宇組隊參加2016國際奧林匹亞機器人大賽全國決賽，奪下亞軍，還將代表台灣參加11月將在印度舉辦的世界大賽。

將花費數月製作的機器人放置在軌道上，讓它隨著程式設計得以辨識軌道顏色、搬運積木，學生們玩得很開心。就讀10年級的謝皓偉說，這款機器人穩定性佳，跑的時候不須倚靠黑線，速度極快，且偵測顏色穩定性高，才能一舉擊敗40多個參賽隊伍。

指導老師黃凱煇指出，競賽時學生必須在1個半小時內完成指定任務，其中還有項難度很高的特殊規則，3名學生現場應變，毅然捨棄解決特殊規則，靠著辨識積木顏色且跑步、搬運速度極快，才能以以數秒之差奪下第二名。

葳格教育體系董事章新汶表示，去年開始在校內推動機器人製作教學，發現許多原本較叛逆的孩子都有所改變，也盼藉著活化課程的方式，激發學生創造力與啟發性，教他們如何才能玩得漂亮。

(中時)