為犯罪組織工作 班艾佛列克當《會計師》正邪難辨

班艾佛列克（右）與安納坎卓克因揭露真相而讓生命處於危機。（華納提供）

班艾佛列克在新片《會計師》中，扮演能文會武的會計師克里斯汀沃夫，這個角色讓他有全新的體認，他形容：「這部電影劇本比我預期的更豐富，角色心理層面更複雜，光是解謎的過程就讓我一直猜到最後，而且導演與編劇用非常聰明的方式定義了這部電影。」

班艾佛列克在片中所飾演的克里斯汀，自幼患有自閉症，這個角色開啟他不同的視野，他說：「在一般人眼中，也許克里斯汀無法像『正常』人那樣適切地表達情感，但是在某些領域，他有超越常人的認知能力，拿他與歷史上知名的天才相比也不為過，這讓他比一般人更敏銳。」就像動物能聽見人類無法聽見的聲音，克里斯汀能夠採取更早且精準的反應，班艾佛列克形容：「他擁有自己的行事風格與道德標準，就好比現代的羅賓漢，他為全世界最危險的人工作，用得來的高額報酬幫助需要幫助的人。」

導演蓋文歐唐納稱許班艾佛列克在片中的表現：「班在鏡頭前能夠收放自己的情感，完美詮釋克里斯汀的性格，每當察覺危險出現在他身邊的時候，他會用自己的方式全力反擊，但另一方面，他也想與人有正常的互動。」安娜坎卓克也說：「班艾佛列克拍片時全力以赴，這就代表我的角色(戴娜)會被他拒於千里之外，但是戴娜是個有責任心的人，這讓我必須不停與他協調，才能了解整個過程。每每停止拍攝之後，他會為他在戲中的冷淡行為向我道歉，他真的很體貼、很顧及別人的感受。」

電影敘述克里斯汀沃夫(班艾佛列克 飾) 是一名對數字極度敏感的會計師，他對數字的熟悉程度遠遠勝過一般人，表面上他是在平凡無奇的小鎮會計師事務所上班，但實際上他卻經常為全世界最危險的犯罪組織擔任自由接案的會計師，正因如此，財政部的犯罪稽查局在雷金(J.K.西蒙斯 飾)的率領下鎖定克里斯汀的身分並展開調查，他相信克里斯汀手中一定掌握了非常多犯罪組織的高度機密，才能讓他在全世界最窮兇惡極的犯罪者中間來去自如。

某天，一家合法上市的機器人公司被該公司的會計帳務員戴娜(安納坎卓克 飾)發現有數百萬美元的帳務出入時，克里斯汀被聘雇去查帳，他在短短幾天內就靠解讀繁複的會計帳本接近問題的核心，當他即將揭露真相時，死亡的陰影立刻籠罩在戴娜與克里斯汀的身上，克里斯汀會用什麼方式讓自己與戴娜安全脫身？電影10月14日在台上映。

(中時)