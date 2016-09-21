蔡丁貴領18％罵18％ 原因連周玉蔻都痛罵

圖為台大退休教授、公投護台灣聯盟召集人蔡丁貴（前右2），日前在立法院反核與警方推擠挨告，7月遭判拘役30日、得易科罰金，21日上午到北檢執行科報到，發監執行。（中央社）

自由台灣黨主席蔡丁貴今天入獄前接受電台訪問，坦言18%不公不義，但自己現在有領18%。被主持人當場「罵」，「你沒良心啊，為什麼要領18%？」蔡丁貴說，「如果不領，也是被國民黨政府亂花錢。」最後主持人乾脆說，「理由都在你家啦」。

蔡丁貴2013年8月3日妨礙公務罪名，被判拘役30天，可易科罰金3萬元，但他拒繳罰金，選擇坐牢。上午10點到台北地檢署報到前，接受電台專訪，蔡丁貴今年67歲，他指出3年前退休，現在是台大土木系的名譽教授，有領18%，優存的本金100萬元左右，每個月18%利息約1萬5千元，加上月退休金共約8萬多元，這些錢都是太太在管理。蔡丁貴強調，他當兵時服兩年的預官役，這兩年也算在退休年資裡面。

電台主持人周玉蔻聽到蔡丁貴也領18%，當場痛罵，「你沒良心啊，為什麼要領18%？」更指蔡丁貴是「既得利益享受者」。蔡丁貴解釋，18%是一個不公不義的制度，若不領，也是被中國國民黨政府亂花錢。他領之後，替人民主張，去街頭抗爭，把流亡政府推翻。他贊成取消18%，因為18%沒有道理，而且年金制度應改為沒有職業分別的基礎年金，所以他要站出來抗爭。

周玉蔻又問，既然說中華民國是流亡政府，為什麼要領流亡政府的年金？蔡丁貴說，這是台灣人民的納稅錢，政府只是一個空殼。被問到18%有沒有捐出來？蔡丁貴則說，沒有捐，都用在街頭抗爭。

(中時)