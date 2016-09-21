昇恆昌邀名師徐瑞芬 辦「瑞麗芬芳」瓷繪藝術特展

昇恆昌也特別邀請瓷繪藝術家徐瑞芬至桃園機場二航C1的藝文空間展出「瑞麗芬芳」瓷繪藝術特展，並於21日舉辦開展剪綵。（陳麒全攝）

徐瑞芬也親手繪製以台灣黑熊及原住民圖騰的瓷具，贈送給昇恆昌江松樺董事長，感謝他對台灣藝術發展的重視與付出。（陳麒全攝）

徐瑞芬更現場示範她精修高超的瓷繪技巧。（陳麒全攝）

徐瑞芬擅以描繪鮮花、水果、飛鳥、寵物狗或是人物故事表現手法。（陳麒全攝）

徐瑞芬介紹作品「綠渡母」，此作品還有受法王加持。 （陳麒全攝）

徐瑞芬作品「綠渡母」，此作品還有受法王加持。 （陳麒全攝）

昇恆昌免稅商店多年來致力於提升桃園機場公共建設，除了打造總共22間主題候機室外，更不定時推出文藝展覽、航空劇場等旅客互動活動，將台灣文創、藝術、傳統文化等元素引進機場，也讓國內外旅客見證台灣的文創軟實力。

而繼攝影大師柯錫杰作品展後，昇恆昌也特別邀請瓷繪藝術家徐瑞芬至桃園機場二航C1的藝文空間展出「瑞麗芬芳」瓷繪藝術特展，並於21日舉辦名家見面會，徐瑞芬更現場示範她精修高超的瓷繪技巧，獲得全場滿堂彩！

來自嘉義的瓷繪藝術家徐瑞芬沒有美術科班背景，旅居國外期間因緣際會開啟了她對瓷繪的熱愛，並傳承自歐洲瓷繪名師，以多元技術與風格精采呈現歐式瓷繪傳統，更散發出歐洲藝術文化底韻與融匯中外的生活經驗。

此次展覽以「瑞麗芬芳」為主題，象徵其作品精巧細緻的瓷繪技法與高貴華美的外表下所傳遞的生活態度，讓旅客看見生活中最優雅精造之美。徐瑞芬擅以描繪鮮花、水果、飛鳥、寵物狗或是人物故事表現手法，融合英國名瓷皇家伍斯特（Royal Worcester）皇室般華麗的畫風及德國頂級瓷器品牌麥森（Meissen）鮮亮、清雅高貴的調性與方法，創造出台灣少見的歐式瓷繪畫風。

藉由這次展覽機會，昇恆昌免稅商店也力邀徐瑞芬親臨機場，更現場展現她習畫多年爐火純青的瓷繪技術，讓在場所有貴賓及旅客嘆為觀止。徐瑞芬也親手繪製以台灣黑熊及原住民圖騰的瓷具，贈送給昇恆昌江松樺董事長，感謝他對台灣藝術發展的重視與付出。

而昇恆昌免稅商店江董事長也在致詞表達感謝並表示說：「昇恆昌免稅商店致力於打造文化機場，也希望透過機場這樣的國際平台提供給台灣藝術家一個在國際上發光的機會，也讓各國旅客看到台灣藝術家不容小覷的實力，非常感謝徐瑞芬老師特別從嘉義北上辦展，與我們一起為國門增色。」

(中時)