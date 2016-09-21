中法核電合作 李克強：要取得更多進展

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中法合資的英國辛克利角核電案過關後，中國大陸國務院總理李克強20日在紐約會見法國總統歐蘭德時說，大陸願與法國進一步鞏固政治互信，在核電等領域合作取得更多進展。

新華社報導，李克強美東時間20日下午會見歐蘭德時表示，當前中法關係保持健康快速發展態勢，大陸願與法國進一步鞏固政治互信，在航空、核電、第三方市場合作等領域取得更多進展。

李克強指出，中國大陸重視並支持中法核能全產業鏈合作，願與有關各方共同推動辛克利角核電案順利實施，促進中法第三方市場合作取得更多實質成果。

歐蘭德說，辛克利角核電案具有重要意義，希望各方共同推動合作取得成功。

上海澎湃新聞報導，核能一直是中法經貿合作中的關鍵字。中國大陸是在建核電機組數量世界第1的國家，法國是僅次於美國的全球第2大民用核電大國。

從建造廣東深圳大亞灣核電廠開始，中法核電合作歷史長達30多年，雙方在海外合作的首站則是老牌核電強國英國。

英國政府15日宣布，批准法國電力集團（EDF）與中國廣核集團合作興建預估造價180億英鎊的辛克利角核電廠。EDF和中廣核還計劃在英國共同推進兩個後續核電案。1050921

(中央社)