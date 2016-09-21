台中市追加減預算案 議會未完成二讀

台中市議會今天召開臨時會審查台中市政府送交的第2次追加減預算案，在國民黨團要求清點人數下，最後因人數不足而未完成二、三讀程序，保留至下次會議繼續討論。

在今天的臨時會大會討論過程中，國民黨團市議員砲聲隆隆，抗議台中市民政局有關里鄰長背心的預算，原本未編，卻對外宣稱是遭藍營市議員刪除，並不滿市府未通過預算就先行執行，不尊重議會。

在國民黨團書記長楊正中及親民黨籍市議員段緯宇要求清點人數下，主持大會的議長林士昌最後裁決，因為人數不足，保留至下次會議繼續審議。在林士昌宣布散會後，列席備詢的台中市長林佳龍面色凝重離去。1050921

(中央社)