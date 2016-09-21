台中市追加減預算案 議會未完成二讀
台中市議會今天召開臨時會審查台中市政府送交的第2次追加減預算案，在國民黨團要求清點人數下，最後因人數不足而未完成二、三讀程序，保留至下次會議繼續討論。
在今天的臨時會大會討論過程中，國民黨團市議員砲聲隆隆，抗議台中市民政局有關里鄰長背心的預算，原本未編，卻對外宣稱是遭藍營市議員刪除，並不滿市府未通過預算就先行執行，不尊重議會。
在國民黨團書記長楊正中及親民黨籍市議員段緯宇要求清點人數下，主持大會的議長林士昌最後裁決，因為人數不足，保留至下次會議繼續審議。在林士昌宣布散會後，列席備詢的台中市長林佳龍面色凝重離去。1050921
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。