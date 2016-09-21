陸二線城房市限購令 鄭州祭「鄭九條」

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中國大陸部分二線城房市熱度不減，繼廈門、武漢、蘇州等二線城相繼實行限購或限貸措施後，河南鄭州日前也祭出「鄭九條」，涵蓋土地拍賣、競價制、公積金等9項新規。

其中，在鄭州購買第一戶房使用公積金貸款的職工，貸款額度最高人民幣60萬元，且不和繳存餘額掛鉤。

新華社報導，鄭州出爐被稱為「鄭九條」的房市新政策，已開始實施。

根據規定，公積金個人房貸單筆最高金額會依3個條件核定。一是貸款金額不超過相應最高貸款限額；二是嚴格按照繳存餘額規定的倍數發放個人貸款；三是月還款額度不超過家庭收入的60%。

其中，針對首次購屋者買自住房屋，單筆最高貸款額度以第一和第三個條件進行審核，不再與繳存餘額掛鉤。買第二戶房的貸款額度需和繳存餘額掛鉤。

此外，按照規定，夫妻雙方均在鄭州市級住房公積金繳存6個月以上、購買鄭州市區內住宅、首次申請貸款的，貸款金額不超過60萬元；其他情況申請貸款的，貸款金額不超過40萬元。1050921

(中央社)