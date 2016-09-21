將被廢除 特偵組：辦到最後一分一秒

立法院今天初審通過廢除特偵組法源，明年1月1日可望走入歷史。特偵組主任郭文東下午強調「會辦到解散前最後一分一秒，絕不鬆懈」。

立法院司法及法制委員會下午初審通過法院組織法第63條之1草案規定，將原條文「最高法院檢察署設特別偵查組」修正為，高等法院以下各級法院及其分院檢察署為辦理重大貪瀆、經濟犯罪、嚴重危害社會秩序案件需要，得借調相關機關之專業人員協助偵查。

草案規定，高等法院以下各級法院及其分院檢察署檢察官執行職務時，得經台灣高等法院檢察署檢察長或檢察總長之指定，執行該審級檢察官之職權，不受第62條限制。草案規定，自106年1月1日施行。

郭文東對此表示，對於特偵組存廢不表示意見，但沒有改變的是，一直以來都維持辦案初衷，強調「會辦到解散前最後一分一秒，絕不鬆懈」。

至於偵辦中的中信金控等案將何去何從？郭文東回應，此案正緊鑼密鼓的偵辦中，若有仍待釐清、了解的案情，將看哪些單位要承接業務，都很歡迎。1050921

(中央社)