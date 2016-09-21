EXO成員 Lay 將在陸發行個人專輯

南韓造星工廠SM娛樂旗下團體EXO成員Lay，據傳將在中國大陸推出第1張個人專輯。SM娛樂今天證實這項消息，但尚未決定確切發行時間。

SM娛樂近年推出許多旗下團體成員的個人專輯作品，展現不同於團體風格的面貌，但在全世界都擁有超高人氣的偶像男團EXO中，尚無成員發行個人專輯。

韓媒OSEN報導，SM娛樂證實目前正在準備Lay的中國個人專輯，但正式的發行時間尚未決定。EXO的中國籍成員Lay，目前不僅在韓國參與團體演出活動，也在中國大陸以演員身分在節目中亮相，雖然多樣的演藝活動使他之前經常缺席EXO團體演出，公司仍不遺餘力地支持他的個人活動。

今年5月底，Lay也在韓國公開自己的第1首個人歌曲音源，並親自參與作詞作曲與編曲。1050921

(中央社)