台灣極限運動首播 全世界看得到
觀光局今年和國家地理頻道合作，拍攝「北回台灣的極限之旅」節目，由知名主持人原和玉帶領觀眾體驗北回歸線極限運動，23日在台首播。
台灣是世界公認的美食王國，也具有發展極限運動的地理優勢，觀光局在2014年和國家地理頻道合作，拍攝「北回台灣的滋味」，串聯北回歸線上的美食，今年再度攜手拍攝「北回台灣的極限之旅」，邀觀眾來台挑戰極限運動。
這次節目再度邀請到國家地理頻道知名主持人原和玉(Harry Yuan)來台拍攝，體驗北回歸線經過臺灣的絕佳極限運動地點與特殊活動。
觀光局說明，原和玉在嘉義布袋港體驗新式水上動力飛板、駕馭飛行傘俯瞰花東縱谷美景、在湍急的花蓮秀姑巒溪初學獨木舟、最後在東北角海岸龍洞攀岩，完成一場橫越海、陸、空的台灣極限運動之旅。
原和玉表示，自己原本就熱愛攀岩、騎機車等戶外活動，這次來台，他發現台灣是北回歸線上唯一地景、地貌、生態最多樣性的地方，他相信有許多險峻的、壯觀的、美麗的地點，適合各式各樣的極限運動。
「北回台灣的極限之旅」將於23日起在國家地理頻道播出，27日也會在全球觀眾眼前播映，包括新加坡、馬來西亞、泰國、香港等東南亞國家，並擴大到其他亞洲、中東及大洋洲國家，共計40國。1050921
(中央社)
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