電動車首設校園充電站 供實習育人才

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台科大和美國電動車大廠產學合作，首次在校園設立充電站，除了提供民眾使用，也做為學生實習場域，未來還將提供學生到產業實習，共同培育電動車人才。

台灣科技大學和美國電動車廠商特斯拉（Tesla）今天舉行產學合作簽約暨校園充電站啟用儀式，台科大校長廖慶榮和Tesla台灣、香港、澳門區區域總監范菁怡出席，現場也展出Tesla首部量產豪華純電動房車。

廖慶榮表示，近年來全球電動車市場不斷擴張，挪威日前更宣布10年後將全面禁止石油車，可見電動車未來市場性更加寬廣，這次和特斯拉產合作，除了電力電子、機械等技術領域的學生能近距離接觸電動車外，行銷、推廣等領域的學生也有機會參與，希望共同培育台灣電動車相關人才。

范菁怡表示，Tesla以加速全球推動永續為使命，而台灣極力推動綠能產業，有潛力成為綠色國家，Tesla也希望透過產學合作、提供實習機會等，啟發學生對電動車的興趣，並培育在地人才。

Tesla在台科大設有6座Tesla汽車專用的「目的地充電站」，只要每充電1小時，車輛最高可行駛100公里，1座設於校門旁作為展示用，1座規劃為學生實習場域，另外4座提供一般民眾使用。

台科大電機系學生李承宗表示，自己對電動車很有興趣，因此跨修到機械系修讀相關課程，現在綠能意識抬頭，未來汽油車很可能被電動車取代，產業前景看好，希望有機會朝電動車產業邁進。

台大機械所研究生陳璟安表示，電動車節能又先進，起速快且沒有引擎噪音，只要充電站能普及，電動車產業很有展望；自己正好研究電池相關領域，目前電動車短時間快速充電時，有時會因為不穩定，而無法掌握充電狀態，希望能研究出改善的方法，對電動車發展有所助益。1050921

(中央社)