全台唯一校園充電站！Tesla台科大6充電站啟動

台灣科技大學與美國電動車大廠Tesla產學合作。（台科大提供）

台灣科技大學與美國電動車大廠Tesla產學合作，Tesla在台科大設置6座充電站今正式啟用，除了提供Tesla車輛充電外，也將做為台科大學生的實作學習場域，讓學生有機會接觸第一手電動車相關技術。

今年九月初Tesla正式進軍台灣設立旗艦店，讓台灣成為暨日本、中國、香港、澳門、澳洲之後，第六個亞太地區據點，台科大共設有6座Tesla汽車專用的「目的地充電站」，是全台唯一的Tesla校園充電站，1座設於校門旁展示用、1座將規劃為學生實習場域，另外4座則供一般民眾使用。

Tesla充電站分成「超級充電站」、「家用充電站」、「目的地充電站」。「超級充電站」20分鐘即可充滿一半的電量；而「目的地充電站」與「家用充電站」每充電一小時，車輛最高可行駛100公里，為Tesla最普遍的充電站型態。

台科大校長廖慶榮表示，近年來全球電動車市場不斷擴張，台科大在電動車相關的領域如電力電子、化工能源、機械等相關科系都有頂尖的研究團隊與優秀學生，此次與Tesla的合作，讓學生們有實習實作的機會，一起培育台灣電動車人才。

除了設置充電站，未來台科大學生也將有機會進入Tesla實習或工作，參與行銷活動或與專業技術員共同診斷車輛問題，接觸Tesla在台灣實際運作，學習電動車產業的技術與經營挑戰。

台科大機械所學生李根表示，自己研究鋰電池儲能，鋰電池廣泛地運用在手機、行動電源、車輛等裝置上，尤其電動車大部份使用鋰電池作為動力來源，因此車輛使用過程中的電池狀態管理、維護與電力調配控制等功能很重要，此次有機會比別人更早接觸Tesla電動車，感受最新技術很開心。

台科大機械所陳璟安表示，自己蠻喜歡車子，再加上自己做的研究是電池監控技術，他認為電動車節能又先進，若有機會也想駕駛電動車取代傳統燃油車輛。

(中時)