星爸拋妻棄女 裘莉最擔心6子女心情
裘莉與小布離婚的消息讓不少影迷相當驚訝，只是在這離婚訴訟中，裘莉希望得到6名子女的扶養權，加上有消息指她不滿小布行徑會教壞孩子憤而提離婚。由於裘莉的明星老爸強沃特在她還小時就劈腿，讓她相當介意，因此裘莉在去年受訪時就曾透露，無論如何一定不會讓小孩們擔心自己，沒想到如今她離婚新聞鬧得沸沸揚揚。
裘莉的父親強沃特，在她還年幼時就因劈腿離開她的母親Marcheline Bertrand，而她在去年接受《華爾街日報》訪問時，就曾聊過自己的育兒經。她坦言因為爸爸的離去，讓她相當擔心媽媽，甚至因此罹患憂鬱症。
也因如此，裘莉透露她不希望自己的小孩也要經歷和她一樣的事，「我要確保我的小孩從不需要擔心我，即便我有事，我也會讓他們知道我沒事，我會一直逗他們笑，要他們不需要擔心我。」沒想到如今布裘鬧離婚鬧得滿城風雨，夫妻倆現在都擔心6名子女的心情受到影響。
(中時電子報)
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