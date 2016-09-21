疑找前女友前夫談判 酒醉男卡6樓遮雨棚

李男最後被雲梯車載下樓，結束一場虛驚。（楊明峰翻攝）

消防隊出動雲梯車，將李男救下樓。（楊明峰翻攝）

21歲李姓酒醉男子21日凌晨3時許，被人發現卡在桃園市中壢區弘揚路一處6樓頂的遮雨棚上，雙卡緊抓窗台，腳下的壓克力板已經彎曲，似乎隨時都會掉下去。桃園市華勛消防分隊獲報，在地面鋪上大型氣墊，並出動雲梯車，好說歹說才勸下李男，最後由雲梯車載下樓。

李男脫困後，情緒激動，只透露要找前女友的前夫理論，並未交代相關細節，最後被中壢警分局普仁所帶回派出所安置，直到酒醒才離去。

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(中時)