柯P：趙藤雄沒錯 是台灣司法悲哀

台北市柯文哲(左)21日在台北市議會的施政報告接受議員質詢，林世宗議員(右)質詢時表示柯文哲上任後這兩年頭髮明顯變白了，特別準備一瓶染髮劑贈送給柯文哲，還作勢要幫柯文哲噴黑頭髮。 (鄭任南攝)

台北市長柯文哲今到議會施政報告備詢，民進黨市議員林世宗調出過去新聞片段影片，指柯針對大巨蛋相關議題砲火連連，現卻改變，本來判遠雄死刑，後來變成無期徒刑，再變緩刑，9月8號以後甚至還可以保外就醫，質問「現在的柯文哲還是柯文哲嗎？」柯文哲則強調，立場沒有改變，他還是會堅持，遠雄仍要給市府審查，更說「趙藤雄沒錯，是台灣司法的悲哀」。

林世宗質疑，市府立場轉折，是否市府有趙友，或是根本市在演戲，「今日的柯P打臉昨日的柯P」，但柯文哲強調，他會堅持立場，除台建中心審查，環評、都審還是要經市府審查。

(中時)