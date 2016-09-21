外媒： 菲總統搞中美平衡戰略或難奏效

菲律賓總統杜特蒂（Duterte）車內側影。(圖/美聯社)

菲律賓總統杜特蒂（Duterte）自今年6月上任來，表現出鮮明的外交態度，不僅多次對盟友美國冷嘲熱諷，還轉向中國釋出友好訊息。有學者評論這是杜特蒂在玩中美平衡戰略的把戲，但想要搞得好不容易。

據美國之音報導，杜特蒂近來持續對美國擺臉色，本月又要求美軍特種部隊撤出菲國南部，以及拒絕同美軍一起巡弋南海。與此同時，度特蒂還揚言改買中俄武器，並與中國多方面接觸。

杜特蒂的以上作為，似乎是在實踐其所謂的自主外交。他在本月10日曾說：「在對世界各國的關係中，菲律賓將奉行獨立自主的外交政策，意即菲律賓不會去依附任何強權！」

菲律賓德拉薩大學國際問題研究中心教授雷納托（Renato）對此分析，稱杜特蒂當前的所作所為是在搞平衡戰略的把戲，也就是平衡周邊大國，與他們都包持距離。但這也不是什麼新鮮事，菲國前兩屆總統亞羅育（Arroyo）早就搞過了。

雷納托表示，亞羅育政府的兩手策略曾經取得不少好處，包括從美國方面獲得數百萬美元的軍事資助，以及從中國方面獲得15億美元(約480億新台幣)的公共投資。但亞羅育的下場很糟糕，到最後中美皆不信任她。

雷納托警告：「當前搞平衡戰略，不僅影響美菲的安全關係，甚至也影響日菲的安全夥伴關係，這樣的結果或許對菲律賓來說並不好。」

(中時電子報)