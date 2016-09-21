高灘地散步要土地同意書？中市府挨批
到高灘地散步，竟然要先取得土地同意書？台中市大里區立仁里長鄭伯其，爭取將內新橋下高灘地闢作里民休閒活動處，被卻以「該區域內有5處私人土地，須先取得土地同意書」回覆，他痛批市府此舉根本是官僚行徑。水利局坦承作法不當，強調將召開說明會協調。
鄭伯其指出，去年爭取將高灘地作為里民休閒散步的活動處，獲得很大迴響，三河局與水利局也多次會勘，相關建設預計今年底前施工完成，日前卻收到水利局發文、要求里辦公室取得私人土地同意書，才會做後續評估，感覺像是被詐騙集團騙了。
鄭伯其說，到高灘地散步也要先拿到土地同意書，實在不合理，且依水利法規定，水道治理計畫線或用地範圍內土地經主管機關核定後，得依法徵收或限制使用，水利局卻罔顧公眾需求，竟要里辦公室自行與地主溝通，根本不是在為人民做事。
水利局表示，該工程屬於三河局管轄，因該處涉及私人土地，擔心貿然施工引發地主反彈，才函文給水利局要求市府協助，但承辦員要里辦公室與地主接洽確實不當，水利局近期內將召開說明會，由市府與地主溝通。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。