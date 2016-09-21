高灘地散步要土地同意書？中市府挨批

大里區立仁里長鄭伯其爭取闢建高灘地供民眾休憩，卻被市府要求與地主溝通取得土地使用同意書，引發不滿。（林欣儀攝）

到高灘地散步，竟然要先取得土地同意書？台中市大里區立仁里長鄭伯其，爭取將內新橋下高灘地闢作里民休閒活動處，被卻以「該區域內有5處私人土地，須先取得土地同意書」回覆，他痛批市府此舉根本是官僚行徑。水利局坦承作法不當，強調將召開說明會協調。

鄭伯其指出，去年爭取將高灘地作為里民休閒散步的活動處，獲得很大迴響，三河局與水利局也多次會勘，相關建設預計今年底前施工完成，日前卻收到水利局發文、要求里辦公室取得私人土地同意書，才會做後續評估，感覺像是被詐騙集團騙了。

鄭伯其說，到高灘地散步也要先拿到土地同意書，實在不合理，且依水利法規定，水道治理計畫線或用地範圍內土地經主管機關核定後，得依法徵收或限制使用，水利局卻罔顧公眾需求，竟要里辦公室自行與地主溝通，根本不是在為人民做事。

水利局表示，該工程屬於三河局管轄，因該處涉及私人土地，擔心貿然施工引發地主反彈，才函文給水利局要求市府協助，但承辦員要里辦公室與地主接洽確實不當，水利局近期內將召開說明會，由市府與地主溝通。

(中時)