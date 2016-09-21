娜塔莉波曼希伯來語超溜 跑趴練來的
《愛與黑暗的故事》是娜塔莉波曼首度自編自導自演的作品，她表示從影20幾年終於一圓導演夢，但每次閱讀這本書，感興趣的點都不同，「直到我當了母親，才開始慢慢理解，這本書是描述一個母親對孩子的愛！」
她堅持全片使用希伯來語發音，更自爆一口流利的希伯來語全靠「喝酒跑趴」學習。而演出成績亮眼的她從去年起陸續帶著包括《愛與黑暗的故事》、《通靈美人》(Planetarium)、《Jackie》等作品走遍坎城、威尼斯以及多倫多影展，近日現身威尼斯影展時更被證實再度懷孕，也讓她被看好明年再度挺著孕肚登上奧斯卡殿堂。
本身就是語言天才的娜塔莉波曼，會說英文、法文、日文、阿拉伯文和德文等語言，更堅持《愛與黑暗的故事》全片用希伯來語發音，其它製片曾一度想勸她改變想法，但都被她回絕：「我不在乎有多難，因為語言絕對是這電影裡的一個很重要的角色！」她認為有些和希伯來文化緊密相連的字詞非常特別，雖然可以用不同的翻譯來找到替代說法，所以希望能用母語來為電影發聲，
「我覺得語言是十分美好的，而且我相信片中母子之間的愛與故事，絕對能超越語言的障礙，感動人心。」她出生於以色列，３歲前都和美藉母親和以藉父親居住在那裡，不過一直到25歲為了研究所回以色列半年，希伯來語才開始變好，她笑說「因為我常和身邊的以色列朋友一起出去喝酒或跑趴聊天，那是學習語言最好的方法！」
已完成導演夢的娜塔莉波曼也強調，自己絕對不會因此放棄幕前的演出工作，「表演對我來說永遠充滿挑戰，也是我所熱愛的事。」電影23日在台上映。
(中時)
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