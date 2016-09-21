打零工男拾金不昧 失主贈7千紅包答謝
以打零工維生的35歲陳姓男子，日前因車禍過失遭判處易服社會勞動役。21日在龍潭街道執行清掃街道時，撿到1個白色提包，裡頭還有1萬4千多元的現金。陳男想到失主一定很焦急，趕緊拿到派出所。警方找到失主後，失主還拿了7千元紅包致謝。
陳姓男子家境並不富裕，以打零工維生，日前因車禍過失，遭判處易服社會勞動役。21日早上，他前往中正路三林段旁的小路執行勞動役的清掃街道時，意外在路邊發現1個白色運動提包，他打開發現裡頭有證件與1萬4千多元的現金，他心裡想遺失的人一定很焦急，趕緊送往龍潭警分局石門派出所。
透過警方聯繫到彭姓失主後，彭姓失主相當開心，還致贈了7千元紅包。雖然陳姓男子堅持不領，但推辭不掉彭男好意，只好收下。
(中時)
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