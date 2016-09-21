台中大肚山火警 消防馳援搶救

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台中市大肚山今天下午發生火警，現場燃燒面積約1公頃，台中市消防局出動9輛消防車、人員24名、義消30名前往搶救。

消防局下午1時獲報，位於大肚區、烏日區交界、成功嶺營區外西側山坡發生火警，現場燃燒面積約1公頃。

消防局指出，現場因風勢助長，有擴大燃燒之虞，目前已請求加派人力支援。1050921

(中央社)