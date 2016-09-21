珍妮佛勞倫斯、克里斯普瑞特 深情大喊「一起死」

珍妮佛勞倫斯（右）與克里斯普瑞特準備到新星球展開生活。（索尼影業提供）

好萊塢超級銀幕情侶組合誕生！珍妮佛勞倫斯與克里斯普瑞特兩人首度同台的《星際過客》今天釋出台版海報。珍妮佛勞倫斯與克里斯普瑞特深情對望，首支預告也曝光兩人在移民星艦上甜蜜互動、面臨生死關頭時對克里斯直喊：「要就一起死！」

小珍日前在女星圓桌會議上更突然自爆，為演出這場床戲處女作，她得先灌醉自己才能上工，全因為克里斯普瑞特已是人夫，和他演出床戲的罪惡感大到讓珍妮佛勞倫斯超崩潰，最後打電話求助媽媽才稍微平緩焦慮心情。對於這場床戲，小珍說：「我只想要拍出最真實的畫面，但那又……是我拍戲生涯最脆弱無助的一刻。」

電影劇情敘述珍妮佛勞倫斯和克里斯普瑞特飾演兩名移民星艦的乘客，前往另一個星球展開新生活，看似順遂的旅程遇上未知逆境：他們的休眠艙竟在抵達前90年提早開啟。吉姆和奧蘿拉試圖解開背後的玄機，兩人也在過程中無法自拔地愛上了彼此，完全無法抗拒對方強烈的吸引力……於此同時，移民星艦開始漸漸崩解，他們將揭發提早甦醒的真相。電影12月21日在台上映。

(中時)