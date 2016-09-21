江宏傑臉書放閃 與福原愛秀婚戒

江宏傑與福原愛大秀婚戒。（取自江宏傑 Chiang Hung-Chieh臉書粉絲頁）

福原愛在微博放上兩人恩愛照片。（取自福原愛微博）

台灣桌球好手江宏傑與日本桌球女將福原愛今天正式公布婚訊，兩人在日本接受媒體訪問，看得出恩愛感情，他們即將於明天到台灣舉辦記者會，向台灣球迷宣布喜訊，在回到台灣前，兩人各自在社交軟體上放閃，江宏傑更在臉書粉絲頁上大秀婚戒，與粉絲分享喜悅。

兩人的婚戒由江宏傑設計，談到婚戒的設計概念，他說：「這是專為福原愛設計的，是根據我們生活模式設計的，比直接買的還大，這是全世界唯一的一顆，代表是我們的唯一，象徵我們的愛。」

江宏傑強調，戒指是由乒乓球和乒乓球的弧線組成的，他說，「我專門為她準備的，在台灣時給她的，意義非常重要、深遠，我所有的訊息都放在這個戒指裡面。」福原愛則說：「這是在桌球的術語，彈跳的弧線，我很喜歡桌球，所以很喜歡這個戒指。」

(中時電子報)