紐崔萊心騎日 超馬陳彥博首騎同樂

連續第8年的安麗紐崔萊心騎日預定11月開騎，主辦單位找來超馬好手陳彥博(左二)擔任活動大使。(大漢整合行銷提供)

安麗紐崔萊心騎日邁入第八年，今年預定11月13日台中、20日高雄與明年1月初在台北三地熱鬧開騎，主辦單位估計可吸引超過2萬名喜愛騎腳踏車的民眾參加，並且找來超馬好手陳彥博擔任活動大使，他決定把騎車的處女秀獻給紐崔萊心騎日。

安麗紐崔萊心騎日從2009年開辦至今已成為國內年度單車盛會，日前連續8年獲得教育部體育署推手獎。

今年紐崔萊心騎日將於10月1日起接受報名，除了台中場次的騎乘路線從都會公園改至坪林森林公園，三地嘉年華會場仍秉持著民眾一起騎向健康的活動特色，將設置四大主題體驗區，讓餐與的民眾皆可了解健康概念。

活動大使陳彥博表示，心騎日是安麗透過單車運動希望大家騎出健康，因此他決定短暫的放下「領跑代訓」想法，在台北場次參加休閒組與所有人同騎。

此外，因應近來最熱門的抓寶風潮，主辦單位推出紐崔萊農場最佳員工洋妞妞、瓢蟲娃、悍將鷹與阿蚯伯將在特定時間點出現在指定地點，只要5位民眾騎乘腳踏車至指定地點尋找到牠們的蹤跡，拍照上傳臉書分享完成相關程序，就有機會獲得萬元以上大獎。

(中時電子報)