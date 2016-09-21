新政府推政策頻卡關　張善政：事緩則圓

前行政院長張善政今天下午出席東吳大學聘任記者會，建議新政府推行政策時「事緩則圓」，也給現任行政院長林全喊聲加油。(吳泓勳攝)

前行政院長張善政今天出席東吳大學聘任記者會，一度開玩笑地說，從這幾個月政府面對的難題，幸好蔡英文總統當初沒找他續任行政院長。但他也給出建言，認為新政府某些政策要推行完美的困難度很高，不單純是現任院長林全能不能幹的問題，而是整體社會環境適應的關係，雖然每個人對進度快慢要求不一樣，但仍建議「事緩則圓」，也替林全喊聲加油。

以勞工1例1休為例，張善政說，政府要一下子把勞工照顧程度拉到這麼強，先不論對錯，但整個社會的適應彈性其實有點來不及，例如之前高速公路收費員的情形，加上資方的態度，從現在社會環境來看，政府要立刻做到會非常辛苦。

張善政說，如果新政府把目標講出來，訂出一個時間例如4年內慢慢做到，對政府有期待、有期望的人，大部分應該不會太苛責，認為政府總是會完成。但如果硬要在3個月內達成目標，恐怕會把內閣操到翻。

東吳大學今天下午邀請舉辦張善政擔任巨量資料管理學院榮譽院長暨講座教授聘任記者會。而前總統馬英九下周在東吳大學開第一堂課，加上前行政院長陳冲也擔任講座教授，跟昔日老長官齊聚有何感想？

張善政也說，當然很高興，只是每個人專長不一樣，在學校發揮方向自然也不同。以馬前總統為例，他的專長是國際法，再加上8年總統歷練，以及台灣本身政治環境的特殊性，全世界應該找不到像他這樣經歷的人，能提供給學生知識上的深度。

(中時)