MLB 今(21)日戰果
●美國聯盟
波士頓紅襪 5:2 巴爾的摩金鶯
克里夫蘭印地安人 2:1 堪薩斯皇家
紐約洋基 5:3 坦帕灣光芒
德州遊騎兵 5:4 洛杉磯天使
底特律老虎 8:1 明尼蘇達雙城
休士頓太空人 2:1 奧克蘭運動家(10局)
多倫多藍鳥 10:2 西雅圖水手
●國家聯盟
亞特蘭大勇士 5:4 紐約大都會
邁阿密馬林魚 1:0 華盛頓國民
芝加哥小熊 6:1 辛辛納提紅人
匹茲堡海盜 6:3 密爾瓦基釀酒人
聖路易紅雀 10:5 科羅拉多洛磯
聖地牙哥教士 5:2 亞歷桑納響尾蛇
舊金山巨人 2:0 洛杉磯道奇
●跨聯盟
費城費城人 7:6 芝加哥白襪
(中時電子報)
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