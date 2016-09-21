香港第一支少棒 港版《KANO》點燃熱血魂

故事描述香港少棒擊敗日本強敵水牛隊。（甲上提供）

永遠的52號球員陳金鋒光榮引退，引退賽更狂吸兩萬多名球迷觀賽，讓台灣再度掀起棒球狂潮；而香港近期也有一部電影《點五步》點燃港人熱血棒球魂，劇情改編自香港80年代第一支華人少棒隊，以小蝦米對抗大鯨魚的精神擊敗日本強敵水牛隊，揮灑青春熱血更挑戰感動極限，在香港票房叫好又叫座，不但締造超過台幣2000萬的亮眼票房、上映後口碑佳評如潮，更被媒體一致推崇為「香港版《KANO》」！

電影《點五步》由新銳導演陳志發自編自導，不但集結了金像獎優質團隊，最佳編劇陳慶嘉、最佳攝影提名人柯星沛，還有最佳男配角廖啟智，更找來新生代演員林耀聲和香港棒球代表隊員胡子彤真情演出，讓香港也吹起一股棒球熱，在眾多電影中突圍，入選紐約亞洲電影節、遠東國際電影節和亞太電影大獎。而《點五步》永不放棄的理念更完美體現了台灣棒球好手陳金鋒的精神！

近日光榮引退的陳金鋒，是第一位站上美國職棒大聯盟舞台的台灣好手，亮眼表現不僅驚豔國際，更就此開啟台灣棒球選手闖盪大聯盟之路！正如電影《點五步》中菜鳥隊伍沙燕隊力抗日本隊，即使面臨強敵也堅持不放棄，因為輸贏只在踏上壘包的半步之間，正好跟陳金鋒勇闖美國職棒，越挫越勇的精神如出一轍，就像他曾說的：「努力了不一定會有結果，不努力就什麼都沒有。」不只台灣掀起棒球熱，《點五步》也讓香港觀眾通通被熱血感染！

《點五步》改編自香港1984年首支華人少棒隊的真實故事，主角謝志龍(林耀聲飾)和范進威(胡子彤飾)是中學時期的好兄弟，卻也深陷青春的迷惘，變成打架鬧事、無心念書的添亂份子，直到校長盧光輝(廖啟智飾)創立沙燕棒球隊，給了他們改變的契機，再一次次地獄般的魔鬼訓練下，他們漸漸學會永不放棄的精神，最後更迎來日本強敵水牛隊，揮棒打出熱血激戰！電影將在10月14日在台上映。

(中時)