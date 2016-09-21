爭政黨法主審權 內政委員會休息協商

立法院內政委員會今天排審政黨法草案，但民主進步黨、中國國民黨為了搶下法案主審權，兩黨互不相讓，會議才剛開始8分鐘，內政委員會召委趙天麟就宣布休息協商。

內政委員會下午3時開始開會，繼續審查行政院、國民黨團、親民黨團及民進黨立委葉宜津、黃偉哲、陳亭妃、高志鵬等人提案的政黨法草案。

但議事人員才宣讀到草案條文第3條，內政委員會另一位召委、國民黨立委陳超明就認為，藍綠兩位召委都還沒協商由誰主審政黨法，趙天麟就逕自排案，因此15時8分趙天麟就宣布會議休息協商。

趙天麟拿出立法院各委員會組織法第4條規定指出，「各委員會會議，以召集委員一人為主席，由各召集委員輪流擔任。但同一議案，得由一人連續擔任主席。」但他也認為，若國民黨團也高度重視政黨法與住宅法，兩人可以輪流排案審查，加快議事效率。

起初陳超明同意，但因國民黨立委黃昭順、林德福認為輪流排案不妥，因此國民黨團立委暫時離開會議室，進行黨團內部討論。

今日表定開會時間是15時至17時30分，但已經花超過40分鐘爭取法案主審權，列席的內政部長葉俊榮，則枯坐在一旁。1050921

(中央社)