響應國際失智日 失智長輩穿越服裝秀
響應國際失智日，彰化縣長魏明谷出席彰基醫院的穿越時裝秀活動，看著失智長者穿著禮服、和服走秀，鼓勵他們，關心失智症。
出席活動的貴賓除魏明谷外，還包括彰化基督教醫院副院長周賢彰、切膚之愛基金會執行長詹麗珠以及民進黨籍彰化縣議員林世賢等人。
在醫院的安排下，罹患失智症的阿公阿嬤們穿上現代禮服、日式和服以及旗袍等走秀，再度展現風華與美感，活動也安排家屬分享照顧失智症家人的心得，相互交流經驗。
魏明谷致詞時說，面對高齡化的社會，一則以喜，一則以憂，喜的是壽命延長，憂的是人變老後身體毛病增加，而失智症患者雖然四肢健全，不過卻會對家庭造成照顧上的負擔，他呼籲民眾一起建構一個友善城市，人人發揮愛心，在失智者需要協助時伸出援手。
周賢彰則指出，每個人都可能遭遇失智狀況，要如何關心失智長者，人人都有責任，也都可以幫忙，希望失智者都能得到好的照顧，創造健康和諧的社會。1050921
(中央社)
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