議員約見習近平 柯文哲：最近沒這計畫
台北市長柯文哲今天在議會備詢時，被議員相約赴中國大陸見中共總書記習近平。柯文哲說，最近沒這個計劃，下次去大陸應是明年雙城論壇，「但不是見了，問題就解決」。
台北市議會下午舉行第12屆第4次定期大會第2次會議，柯文哲率各單位主管列席並備詢。
議員林瑞圖質詢時，一開頭就提到要邀請柯文哲到北京見習近平，林瑞圖說，因為「從小孩子到老人都認識你」，就抱著做一任的決心，上北京見習近平，且已經有首長赴中國大陸，「你是領頭人物」，不是召見也不是要承認92共識。
林瑞圖表示，目前房地產、觀光業崩壞了，這不是要承認92共識，是為了台北市民和台灣，「你敢不敢去」，只要3天就會結束，且各縣市都在做，去大陸可挽救台北市工商業、觀光旅遊業和兩岸和平。
柯文哲回應，「去了，人家也不一定要見我」，目前沒有這個計畫，「這也不是敢不趕的問題」，沒有想過這個事情，若要赴大陸，應是明年的雙城論壇，且「也不是見了，問題就解決掉」。
議員最後再度重申，到底有沒有決心要赴大陸見習近平，希望3天後告知，「接到你電話我會欣喜若狂」，柯文哲笑著回應，「好啦、好啦，我會去拜訪你」。1050921
(中央社)
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