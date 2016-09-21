公車票價漲不漲 柯文哲：我不敢講
台北市長柯文哲昨天承諾任內捷運票價不漲，他今天被議員問到公車票會不會漲時，則回應「這我就不敢講」。
柯文哲今天下午率局處長到市議會備詢，民進黨市議員王世堅批評，最近還好柯文哲民調下跌，就說捷運不漲價，民調高的時候，就覺得小市民過得太好，捷運要漲價、公車要漲價、Youbike微笑單車收費、停車格收費。現在說捷運不漲價有多真？
柯文哲回應「真就真，哪裡有多真？」有算過，捷運從業外收入，可以撐住票價不漲。王世堅追問，那公車漲不漲？柯文哲回應「這我就不敢講」。
王世堅詢問，中古屋房屋稅要不要漲？柯文哲回應，豪宅可能會漲。王世堅說，那豪宅是否以柯文哲家當基準？柯文哲則說，「我家沒有符合豪宅標準」。1050921
(中央社)
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