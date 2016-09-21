鐵面特警隊金獎導演自宅辭世 享壽71歲
洛杉磯警局表示，以「鐵面特警隊」（L.A. Confidential）一片榮獲奧斯卡金像獎肯定的導演柯提斯韓森（Curtis Hanson），今天被發現在加州自宅過世，享壽71歲。
路透社報導，警方發言人表示，醫護人員約下午5時在柯提斯韓森的好萊塢山莊自宅發現他，當場宣布他過世，是自然死亡。
根據美國娛樂週刊「綜藝」（Variety）網站，柯提斯韓森因為罹患阿茲海默症，最近幾年已退休。
柯提斯韓森與布萊恩海格蘭（Brian Helgeland）改編艾洛伊（James Ellroy）的同名小說，1997年以「鐵面特警隊」一片共同獲得奧斯卡最佳改編劇本獎。
「鐵面特警隊」將澳洲影星羅素克洛（Russell Crowe）介紹給美國觀眾，並將許多參與這片的演員推向高峰，包括同樣得到奧斯卡獎的金貝辛格（Kim Basinger）。
羅素克洛得知柯提斯韓森辭世後，在推特（Twitter）留言：「真的很令人不知所措與難過…願韓森安息。」
法新社報導，出生於內華達州雷諾（Reno）的韓森，於1970年展開電影事業，為電影「敦威治恐怖事件」（The Dunwich Horror）改編劇本。
他撰寫過的劇本還包括「甜蜜的殺戮」（Sweet Kill）、「偽善者」（The Silent Partner）、「狼蹤」（Never Cry Wolf）與「臥窗驚魂」（The Bedroom Window）。
他的導演生涯隨著1992年驚悚片「推動搖籃的手」（The Hand That Rocks the Cradle）扶搖直上，兩年後拍攝「驚濤駭浪」（The River Wild）。
他執導的其他叫座電影包括「天才接班人」（Wonder Boys）、「街頭痞子」（8 Mile）與HBO電影「大到不能倒：金融海嘯真相」（Too Big to Fail）。（譯者：中央社張曉雯）1050921
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範