鐵面特警隊金獎導演自宅辭世 享壽71歲

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洛杉磯警局表示，以「鐵面特警隊」（L.A. Confidential）一片榮獲奧斯卡金像獎肯定的導演柯提斯韓森（Curtis Hanson），今天被發現在加州自宅過世，享壽71歲。

路透社報導，警方發言人表示，醫護人員約下午5時在柯提斯韓森的好萊塢山莊自宅發現他，當場宣布他過世，是自然死亡。

根據美國娛樂週刊「綜藝」（Variety）網站，柯提斯韓森因為罹患阿茲海默症，最近幾年已退休。

柯提斯韓森與布萊恩海格蘭（Brian Helgeland）改編艾洛伊（James Ellroy）的同名小說，1997年以「鐵面特警隊」一片共同獲得奧斯卡最佳改編劇本獎。

「鐵面特警隊」將澳洲影星羅素克洛（Russell Crowe）介紹給美國觀眾，並將許多參與這片的演員推向高峰，包括同樣得到奧斯卡獎的金貝辛格（Kim Basinger）。

羅素克洛得知柯提斯韓森辭世後，在推特（Twitter）留言：「真的很令人不知所措與難過…願韓森安息。」

法新社報導，出生於內華達州雷諾（Reno）的韓森，於1970年展開電影事業，為電影「敦威治恐怖事件」（The Dunwich Horror）改編劇本。

他撰寫過的劇本還包括「甜蜜的殺戮」（Sweet Kill）、「偽善者」（The Silent Partner）、「狼蹤」（Never Cry Wolf）與「臥窗驚魂」（The Bedroom Window）。

他的導演生涯隨著1992年驚悚片「推動搖籃的手」（The Hand That Rocks the Cradle）扶搖直上，兩年後拍攝「驚濤駭浪」（The River Wild）。

他執導的其他叫座電影包括「天才接班人」（Wonder Boys）、「街頭痞子」（8 Mile）與HBO電影「大到不能倒：金融海嘯真相」（Too Big to Fail）。（譯者：中央社張曉雯）1050921

(中央社)