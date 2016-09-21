二軍總冠軍賽險勝桃猿 兄弟聽牌
中職二軍總冠軍賽，今繼續舉行第二戰，Lamigo桃猿雖然首局就先馳得點，可惜2到4局接連被中信拿下分數，第4局今年二軍打擊王中信曾陶融，在得點圈有人時，適時擊出安打打下致勝分，終場以4比3拿下勝利，在5戰3勝的二軍冠軍賽中，取得聽牌優勢。
此役首局猿隊就靠著3支安打串聯，攻下2分，取得領先，但中信也隨即在2局上展開反攻，開局就連續擊出3安還以顏色，馬上扳平比數，下半局桃猿則靠著梁家榮的高飛犧牲打，再度要回領先。
3局上中信繼續打開得分契機，蘇緯達在得點圈有人時適時擊出安打，兩隊再度戰平，第4局陳偉漢、張志強與曾陶融連續擊出安打，再添1分逆轉戰局，加上投手群後段壓制猿隊打線，以4比3力克桃猿，取得2連勝，成功聽牌。
(中時電子報)
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