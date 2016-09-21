六根陽具聳立？ 《非普通型男》海報藏玄機

海報遠看像船舵，其實是木雕陽具組成。（東昊提供）

男人間的競爭，不在彰顯自己有多好，而在突現他人有多爛？《非普通型男》（Chevalier）可說是電影版熟男生死鬥，描述六位事業有成並自詡為瀟灑型男的硬漢們，為了贏得「最強男人冠軍」而奇招盡出，舉凡體能、睡姿、禮儀、廚藝…甚至健檢數字、雞雞大小都是他們比拼的內容。其中一景因為比賽「升旗」的速度過於直接露骨，在台灣列為限制級上映。

《非普通型男》劇情幽默諷刺、深入人性，為導演雅典娜特桑嘉莉（Athina Tsangari）的第三部作品，之前曾憑「愛的抱抱」（Attenberg）入圍威尼斯影展，這次更帶著新作「非普通型男」代表希臘出征明年2017奧斯卡金像獎。她與「單身動物園」（The Lobster）導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）互為好友，常常彼此監製各自作品，這部片也有著「單身動物園」的獨特喜劇感。

《非普通型男》國際版海報遠看像船舵，近看才會發現細節竟暗藏玄機，原來舵上的六個方位全由一根根木雕陽具組成，象徵隨著雄性荷爾蒙威瘋起舞的六壯漢，喜感、性感與設計感三點兼具。前日舉辦首場試映會時，六人為了搶當型男而互捅兄弟的情節更贏得滿場笑聲，片商也邀請了知名台灣精釀啤酒品牌「禾餘麥酒」共襄盛舉，清爽滑順的白玉麥酒配電影，在放映完後讓觀眾意猶未盡，久久不散。許多人表示「看完好想出海、在海邊露營」、「一部讓男人找到自己，讓女人瞭解男人的電影」、「笑翻！也帥翻」、「把人類最可貴的情感，繫於同舟一命」、「妙趣橫生」！

「非普通型男」將於9月23日本週五起，於台北、高雄上映，9月30日起於台南限定上映。憑票根可參加抽獎，即有機會獲得型男潮女加分禮：來自希臘的有機保養聖品Fresh Line「海神爽膚組」或 Bespoke Roasters「精品咖啡組」。抽獎方式請見各家上映戲院公告。

(中時)