陳妍希挺5月孕肚現身 陳曉扛2大行李箱MAN炸

陳妍希和陳曉現身機場，一路十指緊扣、甜蜜交談。（圖／取材自新浪娛樂微博）

陳妍希的孕肚已相當明顯，陳曉則在旁貼心扛全部行李。（圖／取材自新浪娛樂微博）

藝人陳妍希和大陸男星陳曉7月在北京盛大完婚，並將迎來兩人愛的結晶，相當幸福。近日，夫妻倆一同現身機場，目前懷有5個月身孕的陳妍希，孕肚已十分明顯，散發濃濃孕味，而貼心的陳曉在旁提起全部行李，兩人一路十指緊扣，甜蜜之情令人稱羨。

陳妍希和陳曉近日現身首北京的首都機場，小倆口都戴上墨鏡、帽子，一路上不時十指緊扣、甜蜜交談，閃度破表。而目前懷有5個多月身孕的陳妍希，身穿黑色抹胸裙，露出大片雪白肌膚，尤其孕肚看來超明顯，面露甜美笑容，藏不住身為準媽咪的喜悅，被網友大讚「懷孕還是超美」；陳曉則在旁提起2大箱行李，相當貼心，讓粉絲激動直喊「超MAN，嫁老公就是要嫁這種的」，十分期待兩人的寶寶到來。

(中時電子報)