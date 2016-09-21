陳妍希挺5月孕肚現身 陳曉扛2大行李箱MAN炸
藝人陳妍希和大陸男星陳曉7月在北京盛大完婚，並將迎來兩人愛的結晶，相當幸福。近日，夫妻倆一同現身機場，目前懷有5個月身孕的陳妍希，孕肚已十分明顯，散發濃濃孕味，而貼心的陳曉在旁提起全部行李，兩人一路十指緊扣，甜蜜之情令人稱羨。
陳妍希和陳曉近日現身首北京的首都機場，小倆口都戴上墨鏡、帽子，一路上不時十指緊扣、甜蜜交談，閃度破表。而目前懷有5個多月身孕的陳妍希，身穿黑色抹胸裙，露出大片雪白肌膚，尤其孕肚看來超明顯，面露甜美笑容，藏不住身為準媽咪的喜悅，被網友大讚「懷孕還是超美」；陳曉則在旁提起2大箱行李，相當貼心，讓粉絲激動直喊「超MAN，嫁老公就是要嫁這種的」，十分期待兩人的寶寶到來。
(中時電子報)
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