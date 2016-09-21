民調低於3成就不再選？ 柯P：我知所進退
台北市長柯文哲今赴議會備詢，日前表明參選下任市長的議員鍾小平列舉，柯施政爭議不斷，包含三橫三縱、房屋稅、公務員測謊、砍重陽敬老金等十大罪狀，民調已經下探到36％，他要柯履行承諾，民調若低於30％是否再參選？柯回應，「30％算很低，我會知所進退。」
鍾小平目前正進行罷免柯文哲的連署活動，他今劈頭就問柯，選舉罷免是人民基本權利，做得不好就要接受人民檢驗，「你為什麼說我是在打知名度？」柯聽聞笑說，你可以去進行，沒有問題。
鍾小平進一步表示，民進黨大老游錫堃友人跟他透露，柯曾在飯局上講過，如果民調很低就不想再選。柯回應，他連昨天晚上吃什麼都不記得，對飯局沒有印象，不過基本態度就是做得好繼續做，做不好就打道回府。至於，低到什麼程度才會不選？柯說，還沒有想過這問題，30％算是很低了，「我會知所進退。」
另外，鍾小平問及，立委費鴻泰爆料柯與日勝生高層有場魚翅宴，目的是要喬美河市案，柯斬釘截鐵回應，確定沒有見過林榮顯。鍾小平反問，難道是費在胡說八道？柯酸說，「就是當名嘴在賺錢。」
(中時)
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