郭書瑤擔任雄影代言人 透露不敢看...

郭書瑤在《西城童話》飾演造型師。（雄影提供）

高雄電影節今天公布閉幕片為《西城童話》，以及影展代言人為郭書瑤。《西城童話》是導演葉天倫最新的奇幻童話風格之作，郭書瑤飾演在街頭擺攤的造型師，與楊貴媚連袂演出充滿心結的母女，李李仁則破格扮醜、化身瘋癲神秘的流浪漢，全片華麗繽紛的廢墟風格，帶來前所未見的魔幻視覺。女主角郭書瑤也榮膺高雄電影節代言人，為「懼獸年代」的主題登台讚聲，不喜歡看驚悚片的瑤瑤表示，第一次當影展代言人，就遇上自己最害怕的恐怖片，對她來說真的是一大挑戰，好險高雄電影節是用「笑彈包恐怖」。

瑤瑤私底下表示，自己完全不看恐怖片，雖然自己都知道恐怖片的經典橋段，但就是不想接收到電影驚悚的負面能量。坦言自己雖然彈性很大，但絕對不接恐怖片的片型，除非劇情是導向溫馨，例如最近參演的網劇「劣人傳之詭計」。知道這次高雄電影節要上映傑克尼克遜主演的《鬼店》，瑤瑤鬆口表示，還是會找時間朝聖自己「首次」的大銀幕，拋開對負能量的感受，去體會經典電影中驚悚不敗的情節。

以《雞排英雄》、《大稻埕》擠身台灣億萬名導的葉天倫導演，《西城童話》是他寫給寂寞市井小民的打氣情書，有別於過去商業大作，這次更專注於寫出人際間溫暖火花產生的瞬間，是「台北愛情捷運」系列的壓軸作品。郭書瑤飾演被生活壓不過氣的造型師，她要清償鉅額房貸，與交際花母親楊貴媚若即若離的情感，也讓她糾結於現實和親情的矛盾，直到她遇見裝瘋賣傻的流浪漢李李仁，生命才出現通往幸福的出口。

以《志氣》拿下金馬最佳新人獎的郭書瑤，跳脫學生青春形象，第二次在電影裡擔任主角，挑戰內心層次複雜的角色。郭書瑤在一場親情戲大爆發的高潮戲中，從原本乖巧順從的女兒和母親產生激烈衝突。郭書瑤為這場戲全神投入，含淚倔強的自然神情，以及出言不遜的態度，也讓影后楊貴媚大讚她的演技爆發力。葉天倫更毫不保留表示郭書瑤根本是「天生的演員」，難演的戲正式來都一兩次就成功到位，「她和金鐘影帝李李仁、金馬獎影后楊貴媚對戲時毫不畏懼，反而激盪出真情流露的演技。」

楊貴媚在片中詮釋因感情受創，個性180度大轉變，從賢妻良母變成時常冷落女兒的交際花，讓瑤瑤對她又愛又恨。其中有場戲是瑤瑤幫睡著後的楊貴媚卸妝，展現不說出口的溫柔親情，「這樣的表現方式很亞洲，平常的我們是羞赧於最親近的家人表現真實情感，這場戲細膩到自己也莫名地流下眼淚」，瑤瑤進一步表示，由於自己入戲很深，每天都很想家，下戲回家，就會先「愛的抱抱」自己的媽媽，才得以從角色脫身。

高雄電影節今年推出「早鳥優惠票」，將於9/30於「愛PASS售票網」全面販售，只要於影展開幕前預購，即享有單張150元的優惠票價。其中最受歡迎的「英國國家劇院現場：科學怪人」與「親子同樂場」，目前已開賣，歡迎影迷朋友儘快上網搶票。

高雄電影節將於10/21至11/6於高雄圖書總館、電影館、in89駁二電影院、正港小劇場登場，並增加「雄影短片節」10/25至10/31於台北光點華山電影館舉行。高雄電影節更多精彩主題與片單，將陸續公布，影迷請拭目以待，相關資訊可上高雄電影節官網，或臉書【高雄電影節粉絲團】查詢。

(中時)