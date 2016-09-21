勞動部結合劇團 校園巡迴列車到中市

為扎根勞動教育，勞動部與如果兒童劇團合作，展開校園巡迴列車活動，今天列車開抵台中市居仁國中，透過戲劇演出，將勞動基準法融入故事中。

為深耕勞動教育，勞動部特別與如果兒童劇團合作，辦理105年度「深植勞動概念─校園巡迴列車活動」。自9月起至11月初，為期兩個月的故事列車將於全台85所國中、國小校園巡演，以輕鬆詼諧的戲劇表演，讓「勞動關係與工作價值」等尊嚴勞動概念，從國中小學生時期開始扎根。

校園巡迴列車下午開抵台中市居仁國中，由如果劇團團長趙自強帶領，推出「魔法城市歷險記」，趙自強說，「魔法城市歷險記」以「勞動關係與工作價值」為主軸，是一齣能讓國中學生高度參與的狀況選擇劇，在魔法城市裡與主角烏拉一起找工作。

趙自強表示，當主角遇到問題時設計不同情境，讓學生選擇故事的發展，並引導學生思考如何說服工作夥伴一起團結起來與雇主協商，捍衛勞動權益。

除了國中版本的戲劇演出，勞動部也規劃適合年齡層較低的國小學童觀賞「蚱蜢先生湊熱鬧」，改編自經典伊索寓言童話故事，藉由故事的引導，將勞動基準法融入故事裡，深入淺出的將勞動基本概念傳遞給兒童。

勞動部強調，勞動概念對學童來說是比較生硬的主題，因此希望用輕鬆活潑的方式灌輸學童正確的概念。這次與如果兒童劇團合作，以有別於傳統靜態閱讀的方式，用生動的戲劇表演、帶動唱、有獎徵答等方式，可以使勞動概念深植於學生日常生活中，進而帶回家庭影響父母親及家人。1050921

(中央社)