兆豐案 行政院：先釐清事實再追究責任

行政院發言人童振源今天表示，不論是行政院兆豐案督導小組或是向監察院提出告發的前金管會主委曾銘宗，都是希望儘快釐清事實，將在案情水落石出後再追究相關責任。

曾銘宗上午向監察院提出告發，請監院調查兆豐案。曾銘宗表示，因兆豐事件外界一再泛政治化、模糊焦點，為儘速釐清事實，以昭公信，他今天檢具「告發書」，向監察院提出告發，請其儘速介入調查。

童振源下午表示，不論是行政院或曾銘宗，都是希望儘快釐清事實，督導小組會持續開會來交叉比對相關資料，希望儘快釐清事實，在案情水落石出後再追究相關責任。

童振源表示，金管會先前向「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」提出的國內行政調查報告僅是該會的檢討報告，兆豐金「報告誤繕信用交易金額」的交易資料仍需逐筆交叉比對，也非兆豐案督導小組的結案報告。督導小組已指示兆豐銀行、金管會及檢調機關三方共同追查、協同努力，儘速釐清是否有涉及洗錢的真相，若有不法，政府絕不寬貸。

他表示，針對外界質疑金管會與財政部在兆豐裁罰案件有無責任與疏失，兆豐案督導小組將於26日（下週一）下午召開第6次會議，繼續釐清事實，一直到案情真相水落石出，並追究相關責任。1050921

(中央社)