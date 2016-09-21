中職義大加碼勝場獎金 力拚總冠軍

中華職棒義大犀牛目前戰績高居第1，義大今天表示，義聯集團創辦人林義守為激勵球員力拚總冠軍，主動提出加碼勝場獎金以茲鼓勵，勉勵大家提升球隊及球員個人價值。

義大在6月16日宣布，盼有熱愛棒球、想進軍職棒的企業團體，能接洽球隊經營轉手事宜，而富邦金控在9月7日宣布，旗下的富邦育樂將接手義大，義大也在轉手確定後，打出一波高峰，衝上戰績排行榜第1。

義大表示，今天起還有14場例行賽，除了原有的勝場獎金外，針對例行賽額外追加勝利獎金，若奪得8場勝利，全隊可再獲得新台幣150萬元，9場以上可獲得200萬元。

此外，若奪得下半季冠軍，全隊可再得激勵獎金300萬元，最終奪得年度總冠軍可獲600萬元，盼藉此激勵球員士氣，並祝福球員加入新東家後，持續締造更多佳績，為台灣職棒創造美好的未來。1050921

(中央社)