林依晨演戲精準成罩門 羨慕鳳小岳放鬆

演員林依晨出演新片「我的蛋男情人」，被導演要求不要做太多功課，她坦承，有時演戲過於「精準」反而成為罩門，希望能漸漸演出放鬆感，她也大讚男主角鳳小岳演戲很鬆、自然。

林依晨首度與鳳小岳合作浪漫喜劇片，談起合作感覺，林依晨稱讚鳳小岳，「他是我遇到過特別實在的男藝人。」最欣賞的是，鳳小岳在生活中許多愛護地球的表現，比如用環保筷、帶水壺、手帕，甚至連剛出生的兒子都是用可重複使用的「布尿布」，還會親自洗乾淨，讓林依晨直呼，「太酷了。」

鳳小岳在林依晨口中是個「有趣」的人，因為他常陷入哲學、跳躍式思考，一不小心就會展開天馬行空的聊天內容，像是記者問他「為戲練習廚藝，有沒有練出拿手菜？」鳳小岳聊著聊著，就開始與大家暢聊飲食文化與歷史的關聯，聊天內容超展開。

被問到跟不跟得上鳳小岳的思緒，林依晨笑說，「有時候當然不行，我就會裝懂。」讓在場的人笑翻，鳳小岳不好意思的說，「就是聊聊嘛。」

林依晨向來在演戲前，都會做足功課，這次拍攝「我的蛋男情人」，導演反而要求她不要做太多功課，希望她的表演可以再「鬆」一點。林依晨也坦承，有時演戲過於「精準」反而成為她的罩門，希望之後能揣摩出放鬆感，她也大讚鳳小岳演戲很鬆、很自然。

問鳳小岳其中有什麼祕訣？他想了一下說，「我不知道耶。」旁人笑虧他，「難道是天生戲精。」他趕忙說自己還有很多不懂的地方，接著又提到，好萊塢影星馬修麥康納曾在拿到奧斯卡時說，「我這輩子的偶像都會是十年後的我。」意指自己永遠都有進步空間，也期待未來能挑戰更多不同角色。1050921

(中央社)