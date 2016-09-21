九九峰走過921光禿景象 絕地重生富自然資源
位於南投縣草屯鎮郊的九九峰，17年前在921大地震的撼動下，各山頭嚴重崩塌，原本青翠的山頭，形成光禿禿的獨特景觀，農委會依文資法規定，將該特殊地景列為保育對象，由林務局將九九峰嚴重崩塌區域劃為自然保留區，經南投林管處積極維護管理後，而今已是個擁有最具生態的豐富自然資源之地。
九九峰10多年來，經南投林管處積極在崩塌地植生，目前已恢復青翠蓊鬱的景象，且透過林務局及各學術研究單位投入各項調查發現，區內野生動、植物資源豐富，林管處也於保留區內長期架設紅外線自動照相，進行野生動物監測，並由轄下台中工作站每月執行指標物種調查工作，收集相關資訊，迄今成果豐碩。
為維護九九峰自然保留區的自然生態，避免人為活動干擾，南投林管處除加強區內林班巡護及棲地保育工作，並對欲進入自然保留區的民眾施以管制措施。
目前九九峰自然保留區植物資源共記錄112科393種，其中最為著名的為珍稀台灣特有種的九九峰秋海棠、岩生秋海棠、秀柱花外，另有珍稀蘭科植物紫花脈葉蘭等；該區鳥類共記錄28科100種，如特有種藍腹鷴、台灣山鷓鴣等；哺乳類動物共記錄13目22科32種，包含保育類動物石虎、白鼻心等，另有豐富的兩棲爬蟲類、昆蟲類資源及蜘蛛類資源。
(中時)
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