慢城嘉年華起跑 體驗活動周周有主題
苗栗縣三義及南庄鄉今年獲國際慢城認證，躍居全國唯一雙慢城幸福城市，縣府繼在北京破冰行程大力行銷外，另將自本周休二日起，以嘉年華方式辦理商家認證及木藝慢活節等系列活動，為期1個月，周周有主題，廣邀遊客感受「慢食、慢遊、慢活」的慢城魅力。
縣府文化觀光局上午邀請木雕大師陳德隆，現場操刀雕刻龍騰斷橋與蝸牛創作，這是三義慢城的意象作品，會場還有知名糕餅、製茶及木雕藝品攤位，熱鬧為嘉年華會活動暖身，縣長徐耀昌與來賓一一觀賞、品嘗。
文觀局長邱蓬新指出，慢城嘉年華系列活動自25日起配合國際慢城日揭開序幕，飽覽美景之餘，安排農事體驗、親子路跑、異國美食、藝術展覽及音樂會等。
(中時)
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