大陸寶鋼武鋼合併 產量全球第二
中國大陸兩家最大的鋼鐵集團今天宣佈初步合併計劃。去年在大陸鋼鐵廠產量排名第2的寶鋼和排名第6的武鋼，將重組成為大陸最大的鋼鐵集團，合併後產量全球第二。
英國廣播公司（BBC）中文網報導，根據兩家鋼鐵集團控股的上市公司「寶鋼股份」以及「武鋼股份」21日發佈的公告，寶鋼股份準備以換股方式吸收合併武鋼股份，寶鋼股份為合併方，武鋼股份為被合併方。
公告同時稱，本次資產重組須取得大陸國務院國有資產監督管理委員會（國資委）等部門的審批，目前交易方案尚未最終確定。上述兩家公司均為大陸國有控股企業。
根據世界鋼鐵協會發佈的2015年粗鋼產量，寶鋼以3490萬噸的產量排名世界第5，武鋼以2580萬噸排名世界第11。但兩家鋼鐵集團2015年的粗鋼產量分別下降19%和22%。
報導指出，兩家鋼鐵集團合併後，將以6000萬噸的年產量超過目前大陸最大的河北鋼鐵集團，在全球則僅次於阿塞洛米塔爾（ArcelorMittal）集團。
中國大陸及全球經濟成長放緩，導致對鋼鐵產品需求驟減，大陸也為此調整鋼鐵產業結構。
寶鋼股份2015年的利潤僅為人民幣10億，年減83%，武鋼2015年虧損75億元，相較2014年13億元的利潤大幅下滑。1050921
(中央社)
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