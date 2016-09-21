心腦血管病 成為大陸最主要死因

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中國大陸一份調查顯示，每5個死亡的人當中，就有2個是死於心腦血管疾病，心腦血管病成為中國大陸首位死因，男性和女性皆然。

中新社報導，「中國心血管病報告2015」20日在河北舉辦。會議資料顯示，心腦血管病中，雖然出血性中風死亡率呈下降趨勢，但缺血性中風的死亡率在持續上升，防治形勢嚴峻。

報導引述中國國家心血管病中心專家委員會專家王文表示，「出血性卒中（中風）死亡率下降，說明我國在高血壓防控上取得了很好的效果」。而除了高血壓，缺血性中風死亡率的上升則與吸菸、血脂異常等多種因素有關，需要綜合處理。

報導說，「中國心血管病報告2015」指出，中國大陸心血管疾病的發病人數仍在持續增加，目前，心血管疾病死亡占城鄉居民總死亡原因的首位，農村為44.6%，城市為42.51%。

心血管疾病的疾病負擔日漸加重，已成為大陸重大的公共衛生問題。

其中，高血壓是心血管疾病最重要的危險因素。王文說，目前中國18歲及以上居民高血壓患病率達到25.2%，與1959年相比成長5倍，對高血壓的防控成為防治心血管疾病的重中之重。

心腦血管疾病就是心臟血管和腦血管的疾病統稱。通常伴隨現代生活造成的「三高症」（高血壓、高血糖和高血脂）。1050921

(中央社)