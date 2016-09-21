文化遺產數位基因工程 重現圓明園
費時18個月籌劃的「東方凡爾賽秘境體驗大展」，藉由VR360與3D光雕立體投影動畫影片等，將圓明園西洋樓建築版畫以數位方式重建，過程宛如文化遺產的「數位基因工程」。
新創策展團隊大亦睿有限公司與三喵卡樂影像製作有限公司，繼2015年的「伊藤潤二恐怖美學體驗大展」，今年12月將在華山文創園區推出「東方凡爾賽秘境體驗大展」。
藉台灣展覽界目前最受矚目的VR360與3D光雕立體投影（3D Mapping）動畫影片等電腦科技與劇場動畫，將華人世界僅存「珂羅版」技術印製之圓明園西洋樓建築版畫以數位方式重建，過程宛如文化遺產的「數位基因工程」，讓看展覽結合劇場與數位感受，擴增觀展全方位體驗。
「東方凡爾賽秘境體驗大展」串連古今精髓，以本身即為國家級藝術品、華人世界僅存的「珂羅版」技術團隊修復印製的「圓明園西洋樓二十景銅版畫」為DNA，10多位專業動畫師與歷史文獻研究員化身基因工程師，花費近1440個小時，以電腦動畫技術細膩重建已消逝在戰火中的圓明園西洋樓。
特別是其中最具代表性的「諧奇趣」，透過3D光雕立體投影（3D Mapping）動畫影片，讓觀者感受其壯麗；而360度無死角的VR360體驗，更可讓觀者彷彿置身240年前的圓明園現場。
「東方凡爾賽秘境體驗大展」12月23日至2017年3月19日在華山文創園區東2A館展出。1050921
(中央社)
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