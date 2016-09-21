敘利亞診所遭空襲 4醫療人員喪生

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敘利亞第2大城阿勒坡（Alepp）附近1處村莊昨晚遭空襲，1家診所被夷為平地，造成4名醫療人員喪生，1名護理師重傷。另外，也傳出9名反抗軍在空襲中遇害死亡。

法新社報導，敘利亞醫療救援組織聯盟（Union ofSyrian Medical Relief Organisations）4名醫療人員，分乘2輛救護車，前往這家診所轉送需要特別治療的病患。

敘利亞醫療救援組織表示，這家位於康圖曼村（Khan Tuman）的診所，完全夷為平地，恐有更多人被埋在瓦礫堆下。

路透社報導，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）今天表示，敘利亞政府或俄羅斯戰機昨晚發動空襲，造成4名醫療人員及至少9名反抗軍死亡。

遭空襲地點位於阿勒坡西南部的康圖曼村，反抗軍掌控的地區。

敘利亞人權瞭望台組織表示，遇害的反抗軍來自伊斯蘭聯盟的征服軍（Jaish al-Fatah）。（譯者：中央社劉淑琴）1050921

(中央社)