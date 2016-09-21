馬勝吸金案主嫌許思為 馬國落網今押返台

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「馬勝金融集團吸金案」（Maximtrader Group）打著美國上櫃公司所屬關係企業，推銷馬勝基金投資方案，年利率最高96％，吸金逾139億餘元。主嫌許思為去年6月潛逃出境，調查局透過國際合作掌握許男藏匿馬來西亞，昨由馬國執法人員將許緝獲，調查局今派員自馬國將許男押返回台，解送新北地檢署歸案。

馬勝集團涉及馬來西亞、新加坡、南韓、中港臺等跨國多層次傳銷吸金，自2013年至2015年陸續向民眾吸收資金，總額逾新台幣139億餘元，其中許思為個人吸金總額高達2億餘元。該集團將所得不法款項匯往海外人頭帳戶藏匿及朋分花用，受害人數逾3千人。

新北檢去年5月指揮調查局發動搜索約談，許思為則於6月潛逃出境。新北檢去年9月依《銀行法》起訴馬勝台灣總裁張金素等13人，並對許思為發布通緝。

調查局今年7月間透過國際合作查知許思為仍在東南亞各國逃竄，通令駐外人員與駐在國執法機關合作佈網，終於昨日在馬來西亞緝獲許男。

調查局強調，一直相當重視追緝外逃通緝犯業務，近期已陸續自海外緝返2名重要通緝犯，也呼應貫徹蔡英文總統就職演說中有關「跨國打擊犯罪」之重大宣示。

(中時)